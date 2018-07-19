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В Саратове осудят мошенника, укравшего на продаже автомобилей 40 миллионов рублей
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В Саратове осудят мошенника, укравшего на продаже автомобилей 40 миллионов рублей 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Как сообщает прокуратура Саратовской области, в 2015 году 34-летний мужчина оформил фирму «Феникс» для оказания посреднических услуг по купле-продаже транспортных средств. В качестве учредителя и директора были назначены сторонние лица, а сам обвиняемый в ранге замдиректора являлся организатором и подлинным хозяином конторы. Она занималась продажей подержанных автомобилей, переданных клиентами. Обвиняемому удалось реализовать 106 машин и выручить за них 40 миллионов рублей. Однако он предпочел забрать деньги, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела (растрата чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном и крупном размерах соответственно).
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Саратова.
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