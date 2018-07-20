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В Крыму открыт форум «Таврида»
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В Крыму открыт форум «Таврида» 

Ревизор.ru 46 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Народная смена «Вместе» призывает развеять мифы о том, что народное творчество — это скучно и несовременно. Участники этой смены оттачивают своё мастерство с помощью таких школ, как, например, Школа хорового пения им. Н. К. Мешко академии РАМ им. Гнесиных, танца народного ансамбля «Берёзка», Мастерских танца Аллы Духовой «Todes», экспериментального творчества и других. Много интересного ждёт молодых и талантливых участников «Тавриды» — тренд-сессии на самые интересные животрепещущие темы, выступления спикеров, флешмобы и многое, многое другое. На вторую смену форума приедут художники, дизайнеры, модельеры — все те, кто неравнодушны к изобразительному искусству.
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