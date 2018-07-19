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Торговую организацию из Химок оштрафовали на 100 тыс. руб за ветеринарные нарушения
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Торговую организацию из Химок оштрафовали на 100 тыс. руб за ветеринарные нарушения 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Фирму из подмосковных Химок привлекли к ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение ряда требований по хранению продуктов и содержанию торговых помещений, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В июле 2018 года сотрудники ведомства провели проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ на основании поручения правительства РФ по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней и гриппа птиц, а также пресечению реализации некачественной и опасной продукции в отношении ООО «Элитторг», расположенного в Химках. Одним из основных видов деятельности общества является розничная торговля пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах.
«В июле 2018 года за выявленные нарушения ООО «Элитторг» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
В результате проверки были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», в частности, отсутствие средств регистрации и фиксации влажностного режима в торговом зале и холодильной камере, предназначенной для хранения продукции животного происхождения. Кроме того, были нарушены температурные условия хранения охлажденной продукции животного происхождения, установленные производителем, что несет угрозу здоровью потребителей.
Также сотрудники фирмы не проводили дезинфекцию торговых площадей и подсобных помещений, не вели журнал регистрации параметров микроклимата, не выполняли программу производственного контроля.
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