Правовой кризис на Западе вынуждает Россию стать маяком свободы

В последние годы в России стало принято посмеиваться, да и просто открыто издеваться над двойными стандартами Запада, над лицемерием, которое он проявляет в столь важных для него — по крайней мере, на словах — вопросах прав и свобод человека.

Реакция в целом понятная и закономерная. С одной стороны, это и компенсация пережитого разочарования, когда позднесоветские розовые очки относительно лучезарно-правового Запада окончательно спали и Россия разглядела куда более сложную и противоречивую реальность.

С другой стороны, это освобождение от иллюзий совпало с кризисом на самом Западе, когда те самые неоднозначности и противоречивости начали расти как снежный ком, причем приобретать все более вопиющие и демонстративные формы. Это, в свою очередь, привело к тому, что отдельные исключения из правил демократического и правового процесса в «свободном мире» приобрели такой размах, что по масштабам едва ли не сравнялись с «нормой». И неважно, о чем речь: об отстреле чернокожих американской полицией или давлении на общественные силы, протестующие против миграционной политики ЕС.

Все это произошло — и продолжает происходить — на глазах всего мира, в результате чего репутация морального авторитета у Запада, по сути, уже практически полностью исчезла, истаяла, не выдержав столкновения с реальностью. А то, что тот никак не поймет, что ныне ситуация радикально изменилась, и продолжает надувать щеки, претендуя на статус морального эталона, только усугубляет насмешки над прежним идолом.

Но есть у этой монеты и обратная сторона.

Она заключается в том, что так или иначе, но последние десятилетия у человечества был морально-правовой ориентир, демократическо-правовые стандарты, на которые можно было ориентироваться, по которым приходилось сверять собственные действия, к которым можно было и хотелось стремиться.

Теперь они прекращают свое существование ускоренными темпами. А текущие условия и обстоятельства таковы, что мир, включая самую развитую его часть, на столь же высокой скорости откатывается в не самое светлое прошлое в том, что касается множества вопросов — от социальной сферы до неприкосновенности частной жизни граждан.

Прямо сейчас параллельно разворачиваются две истории. С одной стороны, Европейский суд по правам человека присудил участницам группы Pussy Riot 48 тысяч евро, которые обязал выплатить Российскую Федерацию. А с другой стороны, за океаном США инициировали дело против россиянки Марии Бутиной.

У этих историй есть некоторое пересечение. Среди моментов, которые ЕСПЧ вменил в вину России, есть пункт о задержании девушек и аресте как мере пресечения. Европа сочла, что тем самым было нарушено их право на свободу и личную неприкосновенность.

А вчера стало известно, что по решению суда Мария Бутина была оставлена под стражей. Прокуратура обосновывала это требование опасениями, что девушка может сбежать из страны, если она будет освобождена до суда.

Аргументы, что Бутина уже давно была в курсе активности американских спецслужб и правоохранительных органов вокруг своей персоны, что она сотрудничала с сенатским комитетом по разведке, расследующим пресловутое «российское вмешательство» в выборы в США, так что при желании давно могла покинуть Штаты, во внимание приняты не были.

Про то, что обвинения против нее — работа иностранным агентом без регистрации в американском минюсте — никак не тянут на тяжкие, а все дело имеет явную политическую подоплеку, можно вовсе не упоминать. В результате девушке предстоит провести за решеткой неизвестное время еще до суда, и это очевидным образом не воспринимается Штатами как нарушение ее права на свободу и личную неприкосновенность.

Ссылки на то, что Штаты и Европа — это «две большие разницы», выглядят смешно. Поскольку, даже если назвать Старый Свет более демократичным и правовым, нежели США (что само по себе ересь невероятная по меркам привычных стереотипов), то достаточно напомнить о деле Павленского. Человек бессрочно заперт в психушке — и не в тоталитарной России, а в свободной Франции.

В общем, ничего нового и необычного. Все знакомо и привычно — лживость, лицемерие и двойные стандарты, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» и так далее.

Такое положение дел уже даже не вызывает особо бурных эмоций в России. Скорее освобождает страну от зависимости от внешних оценок, развязывает руки и дает свободу действовать по собственному разумению.

Однако проблема размывания стандартов и идеалов прав и свобод человека остается — и более того, нарастает.

Они ведь возникли не на пустом месте, и за их появление и торжество человечество несколько веков усердно себя резало, потому что без них — скажем аккуратно — было куда хуже и страшнее.

Утрата Западом морального авторитета в этом вопросе среди прочего означает очень вероятный откат человечества в весьма мрачные с точки зрения правозащиты времена — и ничего хорошего в этом нет.

Миру действительно нужен новый маяк, на который можно было бы ориентироваться в вопросе прав и свобод, пусть даже он сам будет небезупречен, но будет стараться и стремиться к торжеству закона и гуманизма.

Так почему бы России не стать таким маяком?