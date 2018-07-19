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Эксперты выяснили, куда чаще летают мужчины, а куда — женщины
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Эксперты выяснили, куда чаще летают мужчины, а куда — женщины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру изучил гендерные предпочтения путешественников и составил рейтинги мужских и женских направлений.
Анализировались все проданные билеты за год (с июля 2017 по июль 2018 года).
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим» (62% от всех пассажиров — женщины). Чуть меньше (61% пассажиров-женщин) выбирали перелеты из Челябинска в Сочи, из Москвы в Израиль и Лондон и из Санкт-Петербурга в Салехард. В «женский» рейтинг по большей части попали курортные города, в которых можно купаться и загорать (Сочи, Тель-Авив, Батуми, Анапа, Анталья, Дубай, Одесса, Барселона, Ницца).
В «мужском» списке на первом месте рейс из столицы России в Душанбе. Среди пассажиров 75% — мужчины. В целом в этом рейтинге нет курортных направлений. Зато в него вошли города, где есть предприятия с вахтовым методом работы. Например, Бодайбо, Ухта, Усинск, Новый Уренгой, Апатиты.
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