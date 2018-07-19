МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру изучил гендерные предпочтения путешественников и составил рейтинги мужских и женских направлений.
Анализировались все проданные билеты за год (с июля 2017 по июль 2018 года).
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим» (62% от всех пассажиров — женщины). Чуть меньше (61% пассажиров-женщин) выбирали перелеты из Челябинска в Сочи, из Москвы в Израиль и Лондон и из Санкт-Петербурга в Салехард. В «женский» рейтинг по большей части попали курортные города, в которых можно купаться и загорать (Сочи, Тель-Авив, Батуми, Анапа, Анталья, Дубай, Одесса, Барселона, Ницца).