Эксперты выяснили, куда чаще летают мужчины, а куда — женщины

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Сервис путешествий Туту.ру изучил гендерные предпочтения путешественников и составил рейтинги мужских и женских направлений. Анализировались все проданные билеты за год (с июля 2017 по июль 2018 года). Анапа, Анталья, Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим » (62% от всех пассажиров — женщины). Чуть меньше (61% пассажиров-женщин) выбирали перелеты из Челябинска Сочи , из Москвы в Израиль и Лондон и из Санкт-Петербурга Салехард . В «женский» рейтинг по большей части попали курортные города, в которых можно купаться и загорать (Сочи, Тель-Авив, Батуми Дубай , Одесса, Барселона, Ницца ). Ухта, В «мужском» списке на первом месте рейс из столицы России в Душанбе. Среди пассажиров 75% — мужчины. В целом в этом рейтинге нет курортных направлений. Зато в него вошли города, где есть предприятия с вахтовым методом работы. Например, Бодайбо Усинск , Новый Уренгой, Апатиты