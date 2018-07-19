Пассажиры пригородных электричек скачали 680 ТБ бесплатного интернета

С начала года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании израсходовали 680 ТБ бесплатного интернета, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на генерального директора АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе

Популярность бесплатного интернета в электричках подтверждается статистикой компании «МаксимаТелеком», которая является оператором единого Wi-Fi-пространства на московском транспорте: Wi-Fi в электричках наиболее востребован пассажирами в возрасте 25-34 и на них приходится 37% всех интернет-сессий.

«В первом полугодии 2018 года трафик на всем полигоне ЦППК составил 680 ТБ. Больше всего подключений зафиксировано на Рижском, Белорусском и Киевском направлениях», — сказал Борис Вольпе, напомнив, что бесплатный Wi-Fi в пригородных поездах ЦППК доступен с 2017 года. Сегодня на маршрутах компании курсируют 94 поезда, в которых есть возможность подключиться к интернету.