Ещё
Пассажиры пригородных электричек скачали 680 ТБ бесплатного интернета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиры пригородных электричек скачали 680 ТБ бесплатного интернета 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
С начала года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании израсходовали 680 ТБ бесплатного интернета, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на генерального директора АО «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.
Популярность бесплатного интернета в электричках подтверждается статистикой компании «МаксимаТелеком», которая является оператором единого Wi-Fi-пространства на московском транспорте: Wi-Fi в электричках наиболее востребован пассажирами в возрасте 25-34 и на них приходится 37% всех интернет-сессий.
«В первом полугодии 2018 года трафик на всем полигоне ЦППК составил 680 ТБ. Больше всего подключений зафиксировано на Рижском, Белорусском и Киевском направлениях», — сказал Борис Вольпе, напомнив, что бесплатный Wi-Fi в пригородных поездах ЦППК доступен с 2017 года. Сегодня на маршрутах компании курсируют 94 поезда, в которых есть возможность подключиться к интернету.
Управа района Черемушки: последние новости
Качество водопроводной воды в Черемушках оценил «Мосводоканал» Итоги учебного года подвели в школе № 1708 Свой 10-летний юбилей отпраздновал резидент технопарка «Слава»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми79
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»92
Российская база в Сирии уничтожила НЛО153
В Хабаровске умер российский миллиардер49
Россиянка пустила труп мужа на кабачки14
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение