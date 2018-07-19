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В России начнут действовать новые правила по пожарной безопасности зданий и сооружений для обслуживания автомобилей
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В России начнут действовать новые правила по пожарной безопасности зданий и сооружений для обслуживания автомобилей 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Разработанный ФГБУ ВНИИПО МЧС России и утвержденный приказом МЧС России от 10 апреля 2018 № 154 СП «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности» зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 09 июля 2018 как СП 364.1311500.2018. Фактически документ был введен в действие 1 мая 2018 года.
Свод устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве, монтаже, эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении зданий и сооружений для обслуживания автомобилей, в том числе грузового транспорта и сельхозтехники.
Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения по обслуживанию подвижной техники военного назначения, специальных автомобилей для транспортирования радиоактивных, ядовитых и инфицирующих материалов. Также правилами определены противопожарные требования к зданиям для ремонта автомобильной техники, системам противопожарной защиты и оборудования.
В документе определяется круг требований к территории предприятия, осуществляющего обслуживание автомобилей. Техническая площадка должна быть огорожена. При количестве постов технического обслуживания и технического ремонта более 10, территория должна иметь не менее двух выездов. Проём ворот должен быть не менее 4,5 метров.
Предприятия по обслуживанию и ремонту газобаллонных автомобилей должны иметь в своем составе пост проверки герметичности газобаллонного оборудования, выпуска компримированного природного газа, помещение или открытую площадку, оборудованную металлическими шкафами для хранения пустых баллонов, помещение или площадку поста регулировки, диагностирования и других работ по обслуживанию газовой системы питания непосредственно на автомобилях.
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