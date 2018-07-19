«Фиорентина» намерена подписать бразильского полузащитника 

Итальянская «Рома» может отпустить бразильского полузащитника Жерсона в «Фиорентину», сообщает Sport24.
Римляне и флорентийцы уже практически достигли договоренности по трансферу, сообщает канал Premium Sport. Напомним, что 21-летнего бразильца в этом сезоне уже пытался арендовать итальянский «Эмполи», а в прошлом году французский «Лилль» предлагал за Жерсона €18 млн В прошедшем сезоне Серии А футболист провел на поле 24 матча, два раза отличился и один раз отдал голевую передачу.
Ранее "Газета.Ru" писала, что «Рома» продлила контракт с главным тренером Эусебио Ди Франческо.