Ещё
«Фиорентина» намерена подписать бразильского полузащитника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Фиорентина» намерена подписать бразильского полузащитника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Итальянская «Рома» может отпустить бразильского полузащитника Жерсона в «Фиорентину», сообщает Sport24.
Римляне и флорентийцы уже практически достигли договоренности по трансферу, сообщает канал Premium Sport. Напомним, что 21-летнего бразильца в этом сезоне уже пытался арендовать итальянский «Эмполи», а в прошлом году французский «Лилль» предлагал за Жерсона €18 млн  В прошедшем сезоне Серии А футболист провел на поле 24 матча, два раза отличился и один раз отдал голевую передачу.
Ранее "Газета.Ru" писала, что «Рома» продлила контракт с главным тренером Эусебио Ди Франческо.
Газета.Ru: последние новости
Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Розенбаума СМИ: Скрипаля могла отравить женщина "Ъ": Минфин подготовил план по борьбе с санкциями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми77
Российская база в Сирии уничтожила НЛО166
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»89
В Хабаровске умер российский миллиардер45
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение