«Фиорентина» намерена подписать бразильского полузащитника

Итальянская «Рома» может отпустить бразильского полузащитника Жерсона в «Фиорентину», сообщает Sport24.

Римляне и флорентийцы уже практически достигли договоренности по трансферу, сообщает канал Premium Sport. Напомним, что 21-летнего бразильца в этом сезоне уже пытался арендовать итальянский «Эмполи», а в прошлом году французский «Лилль» предлагал за Жерсона €18 млн В прошедшем сезоне Серии А футболист провел на поле 24 матча, два раза отличился и один раз отдал голевую передачу.