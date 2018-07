В магазине Microsoft стартовала распродажа

Покупателям доступно свыше 500 игр по бросовым ценам, в числе которых Disnonored, Prey, The Elder Scrolls Online, State of Decay 2, Far Cry 5, Forza Motorsport 7 и многие другие. Держатели золотого статуса могут рассчитывать на дополнительные скидки до 10 процентов. Акция продлится до 30 июля.