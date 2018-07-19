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Карточная игра Faeria стала платной
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Карточная игра Faeria стала платной 

MMO13 2 часа назад
Фото: MMO13
Мы привыкли, что платные игры иногда меняют модель распространения и переходят на Free to Play. Обычно причиной всему является крайне малое количество активных игроков. Но с карточной игрой Faeria произошла совершенно противоположная ситуация. Разработчики объявили о полном переходе на Buy to Play, и теперь для того, чтобы поиграть, придется заплатить 465 рублей. Зато взамен вы получите все основные карты, на фарм которых ушло бы около 100 часов. Компания Abrakam SA надеется таким образом достичь идеального баланса, не зависящего от количества потраченного времени или денег.
Если вы уже запускали Faeria хотя бы раз, то можете не волноваться — игра у вас сохранится. Просто вам, как и раньше, придется зарабатывать карты сложным путем. Но вы в любое время сможете приобрести полную версию и заполнить всю коллекцию.
Помимо этого, создатели выпустили два платных дополнения по 359 рублей. Premium Edition ускорит ваш прогресс вдвое, а также добавит 10 ячеек для колод, эксклюзивную рубашку, логотип, 4000 самоцветов и 5 сундуков с косметическими предметами. А в состав Fall of Everlife входят 40 новых карт со способностью Осквернение. За 872 рубля можно приобрести набор, включающий в себя саму игру и оба дополнения.
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