Минтранс РФ может выделить средства на дорогу Неклюдово — Золотово

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе встречи обседались вопросы строительства важных для региона транспортных объектов. Это четвертый этап Южного обхода Нижнего Новгорода, обход Балахны, возможность запуска электропоезда «Мыза — Кстово » и реконструкция дороги Неклюдово — Золотово.

«Строительство инфраструктурных объектов, отвечающих современным запросам общества, жизненно необходимо для развития Нижегородской области, ее инвестиционной привлекательности», — заявил Глеб Никитин.

В частности, после открытия дублера Борского моста через Волгу стала очевидна необходимость расширения участка дороги Неклюдово — Золотово, поскольку пропускная способность переправы увеличилась в два раза. Правительство региона обратилось к президенту России с просьбой рассмотреть возможность софинансирования реконструкции автодороги из федерального бюджета.

Евгений Дитрих подтвердил, что такую возможность рассматривает министерство транспорта РФ. Что касается остальных инфраструктурных проектов, их финансирование будет рассмотрено в рамках инфраструктурной ипотеки.