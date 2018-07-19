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Минтранс РФ может выделить средства на дорогу Неклюдово — Золотово
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Минтранс РФ может выделить средства на дорогу Неклюдово — Золотово 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Министерство транспорта РФ рассматривает возможность выделения денег на дорогу Неклюдово — Золотово в 2019 году, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе встречи обседались вопросы строительства важных для региона транспортных объектов. Это четвертый этап Южного обхода Нижнего Новгорода, обход Балахны, возможность запуска электропоезда «Мыза — Кстово» и реконструкция дороги Неклюдово — Золотово.
«Строительство инфраструктурных объектов, отвечающих современным запросам общества, жизненно необходимо для развития Нижегородской области, ее инвестиционной привлекательности», — заявил Глеб Никитин.
В частности, после открытия дублера Борского моста через Волгу стала очевидна необходимость расширения участка дороги Неклюдово — Золотово, поскольку пропускная способность переправы увеличилась в два раза. Правительство региона обратилось к президенту России с просьбой рассмотреть возможность софинансирования реконструкции автодороги из федерального бюджета.
Евгений Дитрих подтвердил, что такую возможность рассматривает министерство транспорта РФ. Что касается остальных инфраструктурных проектов, их финансирование будет рассмотрено в рамках инфраструктурной ипотеки.
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