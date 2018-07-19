В Кстове жителям отключили горячую воду, потому что котельная получала мало денег

В двух жилых домах и торговом центре «Восторг» по улице Зеленой отключили горячую воду в ночь с 1 на 2 июля. На подъездах появились объявления, что подача ГСВ прекращена котельной ООО «Термаль» до начала отопительного сезона. Якобы ресурсоснабжающая компания не получает выручки от установленного тарифа — 142 рубля 23 копейки за кубометр. Компания хочет больше денег: 250 рублей за кубометр. Какой-либо задолженности перед котельной у жильцов нет.

В администрации города Кстово уже провели с коммунальщиками совещание, но отметили, что официального уведомления от ООО «Термаль» до сих пор получено не было:

— Ни одного официального документа от «Термали» в наш адрес и в адрес товарищества собственников не поступало, — заявил в интервью «Вести. Приволжье» начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Кстовского муниципального района Александр Спирин . — Мы имеем сейчас факт нарушения жилищного законодательства. У нас будет проводиться проверка.

При этом чиновники уже планируют «помочь компании» и включить «Термаль» в льготную схему газоснабжения. Сообщается, что вопрос будет «закрыт до 1 августа».

Оперативно получить комментарий о сложившейся ситуации по телефону от ООО «Термаль» не удалось. Направлен письменный запрос. Также редакция направила запрос в правительство Нижегородской области

кстати, ранее у жильцов улицы Зеленая уже были проблемы с ресурсоснабжающей компанией.

— В прошлом году в связи со сложностями, которые у нас периодически возникают с котельной, мы уже обращались для рассмотрения возможности подключения нас к городским сетям, — рассказала председатель ТСН «Зеленая,22» Елена Шоломова.

По словам женщины, цена вопроса составляет свыше 8 млн рублей. Для жильцов это в данный момент нереальные средства.