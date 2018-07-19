Бывший глава Telenor Россия стал операционным директором Veon

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий российской телеком-компанией «Вымпелком» , назначил бывшего главу Telenor Россия Кьелла Мортена Джонсона операционным директором. Ему будут подчиняться все операционные компании Veon, сообщили в пресс-службе компании.

«Кьелл Мортен Джонсон назначен главным операционным директором группы, с марта 2018 года он был исполняющим обязанности директора. Все операционные компании Veon будут подчиняться непосредственно главному операционному директору группы», — заявили в Veon.

Мортон Джонсон занимал должность исполняющего обязанности главного операционного директора с марта 2018 года. Он перешел в «Вымпелком» из Telenor — там Джонсон занимал такие позиции, как глава по развитию бизнеса в Европе, глава Telenor Сербия , старший вице-президент и глава Telenor Russia и др.