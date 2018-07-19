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«Марсель» опередил «Севилью» в борьбе за Чалета-Цара
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«Марсель» опередил «Севилью» в борьбе за Чалета-Цара 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник Дуе Чалета-Цар может покинуть «Ред Булл Зальцбург» нынешним летом. «Марсель» близок к покупке 21-летнего футболиста, сообщает L’Equipe. По данным источника, французский клуб был вынужден увеличить свое первоначальное предложение в 17 миллионов евро до 19 миллионов без учета бонусов, так как в борьбу за игрока вступила «Севилья».
Утверждается, что полузащитник «Барселоны» Иван Рактич пытался уговорить Чалета-Цара выбрать «Севилью».
Однако Дуе решил продолжить карьеру во Франции. Футболист уже сегодня может пройти медицинское обследование перед подписанием контракта.
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