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В Красноярске издадут адаптированные для детей эпосы на языках народов Севера
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В Красноярске издадут адаптированные для детей эпосы на языках народов Севера 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Серию адаптированных для детей эпосов коренных малочисленных народов Севера (КМНС) планируют издать в Красноярске в 2018 году. Об этом в четверг ТАСС сообщила доцент кафедры культурологии Гуманитарного института СФУ Ксения Резникова.
"В ближайшее время будут изданы адаптированные для детей эпосы — эвенкийский, ненецкий и долганский", — сказала Резникова, добавив, что ученые взяли за основу известную в советское время «Арифметику» Василевич.
"Текст заново набран, произведена техническая корректура. В настоящее время производится его адаптация к современным реалиям: в оригинальном учебнике присутствуют в качестве единиц счета вышедшие из употребления бытовые вещи, например, счеты. Также ведется корректировка текста носителями языка", — сказала Резникова.
Она отметила, что эта работа была начата с подготовки современного учебника для эвенков.
Ситуация с эвенкийском языком
Исследования показывают, что резко сокращается количество эвенков, свободно говорящих на родном языке. За 20 лет их доля с 30% практически снизилась в два раза. Сейчас все больше эвенков признают родным русский язык или оба языка, и прежде всего это свойственно детям и молодежи, рассказала Резникова.
"Это можно связать с тенденцией сокращения занятости эвенков в оленеводстве, поскольку эвенкийский язык сфокусирован на олене; чтобы понять это, достаточно ознакомиться с любым текстом, созданным носителем языка, будь то эпос, сказки, словари. Об этом же говорят сами эвенки: их культура — это культура оленя, олень — это пища, одежда, жилье, лекарственные средства, образ жизни", — отметила она.
По ее словам, еще одной причиной такого состояния языка можно считать прерывание естественной его передачи — от родителей детям: взрослые, утратившие родной язык, не способны вести повседневные домашние разговоры на нем с детьми, общаясь исключительно на русском.
"В связи с этим стала очевидной необходимость издания книг на эвенкийском языке, рассчитанных на детей, скорее, даже двуязычных книг, которые будут полезны как детям, так и их родителям", — заметила доцент кафедры культурологии.
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