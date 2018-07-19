Рязанский не поддержал идею об увольнении работников в связи с утратой доверия 

Предложение российского бизнес-сообщества разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия противоречит концепции Трудового кодекса об охране прав работника, заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передаёт РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что представители бизнеса предложили Министерству труда и соцзащиты внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым сотрудников будет разрешено увольнять в связи с утратой доверия. Авторы инициативы считают, что это поможет предотвратить попытки недобросовестной конкуренции и промышленного шпионажа.
«Я отрицательно отношусь к этому предложению, эта такая рискованная мера», — указал Валерий Рязанский.
Он напомнил, что Трудовой кодекс в своих дисциплинарных нормах руководствуется доказательной базой.
«Кроме того, профсоюзы должны защищать интересы работников. При предлагаемой норме — увольнять за утрату доверия — профсоюзы вряд ли смогут полноценно осуществлять свои полномочия, кроме того, нет требований к работодателю обосновать такие меры», — сказал сенатор.
Также он подчеркнул, что изначально Трудовой кодекс был направлен на защиту интересов работника, так как работодатель защищён больше.
В настоящее время уволить в связи с утратой доверия могут только сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, военных и работников, а также обслуживающих денежные или товарные ценности. Представители бизнес-сообщества просят распространить такую норму и на коммерческие компании.