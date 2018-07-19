Рязанский не поддержал идею об увольнении работников в связи с утратой доверия

Ранее СМИ сообщили, что представители бизнеса предложили Министерству труда и соцзащиты внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым сотрудников будет разрешено увольнять в связи с утратой доверия. Авторы инициативы считают, что это поможет предотвратить попытки недобросовестной конкуренции и промышленного шпионажа.

«Я отрицательно отношусь к этому предложению, эта такая рискованная мера», — указал Валерий Рязанский.

Он напомнил, что Трудовой кодекс в своих дисциплинарных нормах руководствуется доказательной базой.

«Кроме того, профсоюзы должны защищать интересы работников. При предлагаемой норме — увольнять за утрату доверия — профсоюзы вряд ли смогут полноценно осуществлять свои полномочия, кроме того, нет требований к работодателю обосновать такие меры», — сказал сенатор.

Также он подчеркнул, что изначально Трудовой кодекс был направлен на защиту интересов работника, так как работодатель защищён больше.