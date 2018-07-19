Гендиректор «BMW Group Россия»: Переговоры по заводу в Калининграде будут идти ещё долго

Переговоры относительно завода BMW в Калининграде будут идти ещё долго. Об этом в интервью ТАСС сказал гендиректор «BMW Group Россия » Штефан Тойхерт.

"Мы в активной фазе переговоров, тем не менее они на данный момент не закончились. Как только мы получим какие-то данные, как будут какие-то новости или мы придём к какому-то финальному соглашению, мы с удовольствием об этом расскажем. К сожалению, сейчас та фаза, которая длится несколько месяцев и будет длиться ещё достаточно долго, и сказать что-то новое мы не сможем", — рассказал Тойхерт.

Он подчеркнул, что «Калининград является подходящим местом для строительства потенциального нового завода», и отметил инвестиционную привлекательность региона.