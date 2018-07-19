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Алиссон пропустит предсезонный тур «Ливерпуля» по США
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Алиссон пропустит предсезонный тур «Ливерпуля» по США 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Голкипер «Ромы» Алиссон, который уже в самое ближайшее время должен стать игроком «Ливерпуля», пропустит предсезонный тур своей новой команды по США.
Так, по сведениям Liverpool Echo, 25-летний вратарь, после того как пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «красными», отправится в отпуск. В расположение мерсисайдцев он вернется в начале следующего месяца. Первым матчем за «Ливерпуль» для Алиссона может стать товарищеский матч против «Наполи», который должен состояться 4-го августа в Дублине.
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