Еще одну детскую площадку дополнительно обустроят в Богородском

города Москвы. Работы будут проводиться за счет средств стимулирования управы района Богородское

Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: Яузская алея, д. 4 начнется в ближайшее время. Здесь будет уложено резиновое покрытие общей площадью 316 кв. метров. На ней также планируется установить 18 малых архитектурных форм рассчитанных на детей самого разного возраста. Вокруг площадки выложат бортовой камень протяженностью 73 п. метра.

Напомним, что в текущем году благоустроительные работы проходят еще на десяти дворовых детских и спортивных площадках. Причем две площадки обустраиваются по результатам голосования на портале «Активный гражданин». Все запланированные работы согласованы с Советом депутатов муниципального округа Богородское.

Мероприятия по благоустройству территории (территорий) района Богородское города Москвы