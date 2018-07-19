Авиакомпании за время ЧМ-2018 перевезли почти 16 млн пассажиров

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Авиакомпании в период чемпионата мира по футболу перевезли почти 16 млн пассажиров, сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам транспортного обеспечения чемпионата.

"Было задействовано 13 аэропортов. Практически 16 млн пассажиров было перевезено за дни проведения чемпионата, более 100 тыс. рейсов совершено между городами — организаторами чемпионата", — отметил Поляков.

По его словам, с 14 июня по 17 июля иностранные авиаперевозчики подали почти 4,8 тыс. заявок на выполнение полетов в города ЧМ-2018, в том числе около 1,3 тыс. — на каботажные рейсы, для перевозок организованных групп болельщиков между городами, принимавшими чемпионат.

На период проведения было назначено более 600 дополнительных рейсов. Кроме того, на многих регулярных рейсах были замены воздушных судов на суда большей вместимости.