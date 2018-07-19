Ещё
Авиакомпании за время ЧМ-2018 перевезли почти 16 млн пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

Авиакомпании за время ЧМ-2018 перевезли почти 16 млн пассажиров 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Авиакомпании в период чемпионата мира по футболу перевезли почти 16 млн пассажиров, сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам транспортного обеспечения чемпионата.
"Было задействовано 13 аэропортов. Практически 16 млн пассажиров было перевезено за дни проведения чемпионата, более 100 тыс. рейсов совершено между городами — организаторами чемпионата", — отметил Поляков.
По его словам, с 14 июня по 17 июля иностранные авиаперевозчики подали почти 4,8 тыс. заявок на выполнение полетов в города ЧМ-2018, в том числе около 1,3 тыс. — на каботажные рейсы, для перевозок организованных групп болельщиков между городами, принимавшими чемпионат.
На период проведения было назначено более 600 дополнительных рейсов. Кроме того, на многих регулярных рейсах были замены воздушных судов на суда большей вместимости.
ТАСС: последние новости
Доля Крыма в новом АО "Крымэнерго" составит 50% WSJ: США считают, что Китай увеличит закупки нефти у Ирана Новая стратегия обороны Молдавии предписывает более тесное сотрудничество с НАТО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Казаки просят отменить пенсии338
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»149
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного17
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение