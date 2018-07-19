Новый Renault Megane RS Trophy получил 300 «лошадей»

Хот-хэтч Megane RS дебютировал около года назад и сейчас традиционно получает более «злую» версию Trophy.

Назвать изменения в версии Megane RS Trophy по сравнению с обычной «эрэской» существенными нельзя, но их вполне достаточно для того, чтобы любители «погонять» по треку смогли получить больше удовольствия от езды и немного улучшить свои результаты.

Мотор объемом 1,8 литра получил турбонагнетатель, в котором стальные подшипники заменены на керамические, что позволило снизить трение и повысить отзывчивость. Система выхлопа обзавелась клапаном, открываемым в «агрессивных» режимах езды, спрямляя поток выхлопных газов и уменьшая, таким образом, сопротивление.

Технические апгрейды в сочетании с новой «прошивкой» электронного блока управления двигателем позволили повысить мощность с 280 л.с. до 300 л.с., а крутящий момент с 390 Нм до 400 Нм или 420 Нм для комплектаций с механической или преселективной роботизированной трансмиссией, соответственно. Время разгона с нуля до первой «сотни» у Megane RS Trophy с КВП уменьшилось с 5,8 до 5,7 секунды, а «максималка» возросла с 255 км/ч до 261 км/ч.

Для RS Trophy позаимствовали у версии Cup жесткие настройки подвески и самоблокирующийся дифференциал Torsen, но, все-таки, шасси двух моделей отличаются. В стандартное оснащение «трофейной» версии входят 19-дюймовые колеса, обутые в резину Bridgestone Potenza S001, хотя, доступны облегченные на 2 кг опциональные диски в комплекте с шинами Potenza S007. Спереди хот-хэтч оснащается биметаллическими тормозными дисками, масса которых, по сравнению со стандартными, снижена на 2,8 кг.

За дополнительную плату можно установить в салоне спортивные ковшеобразные кресла Recaro, размещающиеся на 20 мм ниже стоковых.

«Живые» поставки намечены на ближайшую зиму и цены будут объявлены перед стартом продаж. Стоимость обычного хэтча Renault Megane RS во Франции составляет 37 600 евро (около 2 769 000 рублей по актуальному курсу).

Напомним, «заряженный» хэтчбек Renault Megane RS третьего поколения был представлен в сентябре прошлого года в рамках Франкфуртского автосалона.

По материалам: www.kolesa.ru