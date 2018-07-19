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В Севастополе прокуратура выявила многочисленные нарушения в лагере, где отравились дети
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В Севастополе прокуратура выявила многочисленные нарушения в лагере, где отравились дети 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
К примеру, там не были проведены дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка, нарушались требования к хранению отходов.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
«Столовая и пищеблок не были оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, не были представлены результаты исследований воды, ёмкость для сбора воды находилась в аварийном состоянии», — отметили в прокуратуре.
Отсутствует информация о прохождении сотрудниками медосмотров, штатное расписание, списочный состав работников, программы производственного контроля.
Материалы прокурорский проверки переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также городского департамента здравоохранения.
В июне «Юга.ру» сообщало, что суд приостановил работу лагеря в Крыму, где отравились дети.
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