В Севастополе прокуратура выявила многочисленные нарушения в лагере, где отравились дети

К примеру, там не были проведены дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка, нарушались требования к хранению отходов.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Столовая и пищеблок не были оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, не были представлены результаты исследований воды, ёмкость для сбора воды находилась в аварийном состоянии», — отметили в прокуратуре

Отсутствует информация о прохождении сотрудниками медосмотров, штатное расписание, списочный состав работников, программы производственного контроля.

Материалы прокурорский проверки переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе , а также городского департамента здравоохранения.

В июне «Юга.ру» сообщало, что суд приостановил работу лагеря в Крыму, где отравились дети.