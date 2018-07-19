Жителей ЖБИ на два дня оставят без питьевой воды из-за ремонта сетей

Жителям ЖБИ придётся потерпеть — в ближайшие выходные из-за ремонтов сетей понизят давление в трубах холодной воды. Она будет бежать еле-еле, а до верхних этажей, вероятно, не доберётся.

В МУП «Водоканал» объяснили, что будут ремонтировать основной водовод, менять запорную арматуру. Чтобы максимально быстро провести эти работы, бригады будут трудиться круглосуточно.

Ограничение будет действовать с 15:00 20 июля до 20:00 22 июля. Вода в это время будет подаваться по одному водоводу диаметром 600 миллиметров.

— Для устранения аварии на основном водоводе, обеспечивающем ХВС для микрорайона, необходимы аварийно-восстановительные раскопочные работы, — прокомментировали в МУП «Водоканал». — Одновременно с устранением утечки будет проведена замена запорной арматуры.

Эти работы запланировали именно на выходные, поскольку водоразбор снижается вполовину. Коммунальщики просят жителей ЖБИ отнестись с пониманием и не паниковать: на весь период отключения они пообещали организовать подвоз питьевой воды в автоцистернах, также в нескольких дворах будут установлены временные водоразборные колонки. Адреса размещения колонок и первые адреса прибытия автоцистерн сообщат завтра, 20 июля.

Важный момент: после этих работ ещё два дня будут закрыты образовательные учреждения, детские сады и городские школьные лагеря. По правилам после подключения воды сначала нужно сделать её пробы и получить положительное заключение, только тогда детские учреждения могут быть открыты. Обычно на это уходит двое суток, поэтому садики и школы откроются в среду, 25 июля.

В конце июля — начале августа екатеринбуржцам придётся пережить и отключение горячей воды, второй этап опрессовок начнётся 31 июля.