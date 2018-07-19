В Россию прибыли первые иностранные участники международного конкурса «Десантный взвод»

Китая. Среди них — команды военнослужащих, представляющих вооруженные силы Белоруссии

Псковскую область начали прибывать иностранные участники международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод».

Первыми приехали военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Белорусская команда сформирована из молодых офицеров, большинство из которых являются выпускниками Рязанского училища ВДВ.

Во время соревнований десантники из Белоруссии будут выполнять задачи на БМД-2, предоставленных российской стороной.

Кроме того, накануне на железнодорожную станцию «Владимирский лагерь» прибыл воинский эшелон с бронированной техникой Народной освободительной армии Китая.

После разгрузки китайские десантники в сопровождении своих российских коллег совершили марш на боевых машинах в район полигона Струги Красные. Основной состав команды из Китая будет доставлен в Псков в ближайшее время самолетами военно-транспортной авиации.

Напомним, что международный конкурс «Десантный взвод» будет проводиться в рамках «АрМИ-2018» в период с 28 июля по 9 августа в Псковской области на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

В конкурсе будут принимать участие военнослужащие из 10 стран мира: Европы, Азии, Африки и Южной Америки.