Больной Валентин Юдашкин тает на глазах

На протяжении долгого времени Валентин Юдашкин скрывал от прессы и верных почитателей таланта свой смертельный недуг. Медики диагностировали у модельера онкозаболевание. Но, несмотря на болезнь, Валентин Юдашкин не сомневается в том, что сможет побороть недуг.

Вместе с супругой Мариной 54-летний модельер наслаждается отдыхом в Израиле . Дочка Валентина Юдашкина Галина, как и ее папа выбрала творческую профессию и выпустила свою первую коллекцию детской одежды. В модном показе приняли участие звездные отпрыски. Дети Аллы Пугачевой Максима Галкина 4-летние близнецы Гарри и Лиза вышли на подиум в нарядах от Юдашкиной.

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Валентин Юдашкин впервые появился на публике после сообщений о болезни

Известный модельер живет полной жизнью: у него подрастают внуки Анатолий и Аркадий, он радуется успехам дочери. Супруга Валентина Юдашкина Марина всегда готова поддержать мужа и в путешествие они отправились вместе.

Марина Юдашкина опубликовала в своем микроблоге фото, на котором она позирует вместе с супругом. Поклонников обеспокоил болезненный вид модельера: он заметно похудел и осунулся. Изможденный модельер похудел на два размера и на фоне красавицы-жены выглядит уставшим.

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«Дай Бог здоровья всей вашей семье», «И кто скажет, что Вы уже дважды бабушка и дедушка! Здоровья, любви и счастья!», «Активный отдых, здорово!», «Как Вы молодо выглядите! Здоровья вам!» — поддержали Валентина Юдашкина поклонники.