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Мэрия Уфы прокомментировала затянувшееся строительство путепровода
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Мэрия Уфы прокомментировала затянувшееся строительство путепровода 

ГОРОБЗОР.РУ 32 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе несколько лет разрабатывается проект путепровода через железную дорогу рядом с поселками Нагаево и Зинино. В прошлом году сити-менеджер Ирек Ялалов во время рабочей поездки в Нагаево говорил, что основная проблема была в поиске источников финансирования. Как сообщила порталу UfaTime.ru городская мэрия, строительство планируют включить в региональную либо федеральную программу.
Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству рассматривает возможность финансирование проекта в период 2019-2020 года. Однако в любом случае строительство и запуск развязки займет не один год.
В настоящее время железнодорожный переезд на месте будущей дороги перегружен. Местные жители регулярно стоят в пробках, зачастую водители проезжают на красный свет, что становится причиной аварии. Люди обращались к федеральным властям, собирая подписи под петицией.
Постановление администрации Уфы о проекте межевания территории с северной стороны поселка Зинино было подписано в 2010 году. В документе предусматривалось строительство путепровода.
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