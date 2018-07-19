Как вставлять эмодзи на iPhone, не включая их убогую клавиатуру

Как вставлять эмодзи на iPhone, не включая их убогую клавиатуруЭмодзи в моде, и это надолго. Факт.

Расстраивает только необходимость держать активной третью клавиатуру на iPhone или iPad. Раскладка с эмодзи то и дело появляется тогда, когда это не нужно. Да и реализована она не очень хорошо.

Есть довольно простой способ быстро вводить смайлы, но при этом обойтись без отдельной клавиатуры для них.

Как все настроить

1. Для начала включаем клавиатуру с эмодзи. Для этого переходим в Настройки — Основные — Клавиатура — Клавиатуры и добавляем клавиатуру Эмодзи.

2. Теперь в меню Настройки — Основные — Клавиатура — Замена текста создаем правила для замены текста.

В верхнем поле добавляем часто используемый смайлик, а в нижнем — удобное буквенное сокращение.

3. Создаем правила на все ходовые эмодзи. Для удобства дублируем правила для русской и английской раскладок.

4. Уделяем клавиатуру Эмодзи (Настройки — Основные — Клавиатура — Клавиатуры).

Теперь для ввода любимого смайла достаточно написать введенное сокращение.

Больше клавиатура Эмодзи не будет раздражать и усложнять ввод текста.