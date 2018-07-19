Как вставлять эмодзи на iPhone, не включая их убогую клавиатуру 

Как вставлять эмодзи на iPhone, не включая их убогую клавиатуруЭмодзи в моде, и это надолго. Факт.
Расстраивает только необходимость держать активной третью клавиатуру на iPhone или iPad. Раскладка с эмодзи то и дело появляется тогда, когда это не нужно. Да и реализована она не очень хорошо.
Есть довольно простой способ быстро вводить смайлы, но при этом обойтись без отдельной клавиатуры для них.
Как все настроить
1. Для начала включаем клавиатуру с эмодзи. Для этого переходим в Настройки — Основные — Клавиатура — Клавиатуры и добавляем клавиатуру Эмодзи.
2. Теперь в меню Настройки — Основные — Клавиатура — Замена текста создаем правила для замены текста.
В верхнем поле добавляем часто используемый смайлик, а в нижнем — удобное буквенное сокращение.
3. Создаем правила на все ходовые эмодзи. Для удобства дублируем правила для русской и английской раскладок.
4. Уделяем клавиатуру Эмодзи (Настройки — Основные — Клавиатура — Клавиатуры).
Теперь для ввода любимого смайла достаточно написать введенное сокращение.
Больше клавиатура Эмодзи не будет раздражать и усложнять ввод текста.