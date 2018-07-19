Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев День стрелка

В рамках программы детского отдыха в военно-патриотическом лагере «Красная звезда» для подростков организовали в тире ОГРВ ПРРМ стрельбу из мелкокалиберного и пневматического оружия.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев День стрелка.

В рамках программы детского отдыха в военно-патриотическом лагере «Красная звезда» для подростков организовали в тире ОГРВ ПРРМ стрельбу из мелкокалиберного и пневматического оружия.

Юнармейцы стреляли по различным мишеням, расположенным на расстоянии 25 метров.

При выполнении упражнений задача ребят заключалась в том, чтобы за 1 минуту произвести максимальное количество точных выстрелов.

Также юнармейцы занимались разборкой и сборкой АК-74 и снаряжением учебными патронами магазина АК-74.