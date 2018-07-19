Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-июне 2018 г. вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил более 3,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.
«UTair подвел итоги работы за I полугодие 2018 г. Авиакомпания перевезла 3 млн 536 тыс. 580 пассажиров, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года (плюс 7,8% на внутренних и плюс 9,1% на международных направлениях)», — говорится в сообщении.
Президент «UTair-Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков напомнил, что в 2017 г. UTair открыл новые европейские направления из Москвы — в Берлин, Вену, Милан и Мюнхен. «За этот год они показали свою эффективность — в июне пассажиропоток на международных рейсах вырос на 6,9% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. За месяц авиакомпания перевезла 664 тыс. 115 пассажиров, а коэффициент занятости кресел составил 78,74%», — отметил П. Пермяков.