Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-июне вырос на 8% — до 3,5 млн человек

Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-июне 2018 г. вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил более 3,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.

«UTair подвел итоги работы за I полугодие 2018 г. Авиакомпания перевезла 3 млн 536 тыс. 580 пассажиров, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года (плюс 7,8% на внутренних и плюс 9,1% на международных направлениях)», — говорится в сообщении.