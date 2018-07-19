Темпы роста госдолга США превышают темпы развития экономики страны

Темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. Об этом сообщил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Он отметил, что необходимо уделить этой проблеме повышенное внимание.

По словам Пауэлла, налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития.

Ранее сообщалось, что госдолг США в начале 2018 года составлял 20,5 триллиона долларов, передает ФАН.