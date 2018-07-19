Ещё
Темпы роста госдолга США превышают темпы развития экономики страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Темпы роста госдолга США превышают темпы развития экономики страны 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель Федеральной резервной системы США заявил о необходимости добиться обратной ситуации.
Темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. Об этом сообщил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
Он отметил, что необходимо уделить этой проблеме повышенное внимание.
По словам Пауэлла, налогово-бюджетная политика страны остается на пути неустойчивого развития.
Ранее сообщалось, что госдолг США в начале 2018 года составлял 20,5 триллиона долларов, передает ФАН.
Вечерняя Москва: последние новости
Три парня едва не утонули на северо-западе Москвы Александр Розенбаум борется с онкологией Билеты на концерты в зал «Зарядье» разлетаются, как горячие пирожки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО104
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей158
Убийцу подлодок впервые показали на видео50
Пока вы спали: россиянам вернут накопления86
Установлены отравители Скрипалей156
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение