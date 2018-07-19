Мопс сбежал из дома и попал за решетку

В «неприятную» ситуацию попал мопс, сбежавший от хозяев из дома в американском штате Нью-Джерси. Собаку в шутку отправили за решетку, как нарушителя, сообщает Mashable.

О забавной ситуации рассказали в полиции штата. На прошлой неделе мопс убежал от своих владельцев. Для поиска питомца они обратились в полицию.

Сотрудники правопорядка вскоре обнаружили беглеца, которого доставили в участок. Пса в шутку сфотографировали и на некоторые время отправили в камеру. Снимки нарушителя полицейские опубликовали в Facebook, прокомментировав надписью, что такое случается, если убежать из дома. Вскоре владелец пса, оплатив залог печеньем, забрал питомца из-под стражи.

Пользователей Сети позабавила ситуация. Они отметили, что вероятно, мопс переосмыслил свое поведение. «Он не выбирал такую жизнь, это жизнь выбрала его», — пошутили юзеры.

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