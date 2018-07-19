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Выпад Трампа против Черногории назвали необоснованным
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Выпад Трампа против Черногории назвали необоснованным 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса в эфире НСН опровергла агрессивность населения балканской страны.
Президент США Дональд Трамп заявил о вероятности развязывания Черногорией третьей мировой войны. По его словам, в этой стране живут очень агрессивные и сильные люди. Американский лидер утверждает, что новая международная война начнётся, если черногорцы разозлятся. Из-за этого другие страны-участницы НАТО будут вынуждены вступить в конфликт из-за принципа коллективной обороны альянса, сообщает Газета.ру.
Ученый секретарь Центра по изучению современного балканского кризиса Ирина Руднева в эфире НСН опровергла способность черногорцев развязать войну.
«Посылы по поводу агрессивности не имеют под собой никаких реальных подтверждений. Черногорский народ довольно спокойный. Когда страна говорит о НАТО опросы показывают обратную сторону: люди не горят желанием участвовать в альянсе. Оппозиция заявляет, что как только сменится руководство, страна тут же выйдет из НАТО. Когда черногорцев спросили: «Ну вы же в НАТО, пойдёте против русских?» — они искренне удивляются и говорят, что против русских они никогда не ходили и не пойдут», — поделилась с НСН собеседница.
Македония стала «севернее». Скопье и Афины выбрали новое название По словам Ирины Рудневой, в данном случае Черногорией в очередной раз манипулируют.
«Черногория в последние годы стала той страной, которой все манипулируют. Европа манипулирует этой страной, когда нужно сделать какой-то выпад в сторону России. Тут же озвучиваются обвинения именно со стороны Черногории. Это объяснимо, потому что руководство страны существует ровно столько, сколько существует поддержка Европейского союза и США. Мне кажется, это очередная манипуляция. Почему именно Черногория? Это маленькая страна, которая не играет роли ни в экономическом развитии Европейского союза, ни в политическом, ни в военном. Её очень легко назвать без последствий. Обвинить в каких-то подозрительных манипуляциях Германию или Францию никто не осмелится, потому что они играют огромную роль на международной арене», — заключила в эфире НСН Руднева.
Напомним, Черногория вошла в состав НАТО в 2017 году. Перед этим в стране прошли массовые акции протесты против членства в альянсе. Они продолжались вплоть до официального вступления Черногории в Североатлантический альянс. В то же время соцопросы показали, что среди населения нет единой позиции по данному вопросу, сообщает Ura.ru.
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