Более 50 тысяч заявок обработали в флагманском центре «Мои документы»

Сотрудники флагманского центра «Мои документы», который расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2, приняли более 50 тысяч обращений москвичей.

Самой популярной услугой у жителей столицы стала регистрация транспортных средств. На сайте Агентства городских новостей «Москва» отметили, что для необходимых для предоставления этой услуги проверок в центре создали специальную площадку досмотра автомобилей.

Кстати, в учреждении часто проводят лекции и мастер-классы для горожан. А еще здесь доступен расширенный перечень оказываемых услуг.

Горожане могут обратиться в офис «Мои документы» с 10:00 до 22:00.