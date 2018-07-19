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Более 50 тысяч заявок обработали в флагманском центре «Мои документы»
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Более 50 тысяч заявок обработали в флагманском центре «Мои документы» 

Управа Пресненского района города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники флагманского центра «Мои документы», который расположен по адресу: Пресненская набережная, дом 2, приняли более 50 тысяч обращений москвичей.
Самой популярной услугой у жителей столицы стала регистрация транспортных средств. На сайте Агентства городских новостей «Москва» отметили, что для необходимых для предоставления этой услуги проверок в центре создали специальную площадку досмотра автомобилей.
Кстати, в учреждении часто проводят лекции и мастер-классы для горожан. А еще здесь доступен расширенный перечень оказываемых услуг.
Горожане могут обратиться в офис «Мои документы» с 10:00 до 22:00.
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