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Батенька, да вы трансформер: Как калининградские каяки печатаются на 3D-принтере и получают признание FORBES
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Батенька, да вы трансформер: Как калининградские каяки печатаются на 3D-принтере и получают признание FORBES 

Tvoybro.com 36 минут назад
Фото: Tvoybro.com
За плечами разработчика Святослава — впечатляющий бэкграунд. С детства он увлекался парусами, а первым проектом был надувной плот для сплава по реке. Получив звание шкипера в Морском училище, занялся компьютерной графикой. «Я жил и работал в Лондоне 7 лет, и за это время смог потрудиться в крупных студиях. Сотрудничал с такими компаниями как Sony, Samsung и Adidas. Были различные интересные проекты, как разработка фотоаппаратов Sony Alfa и спортивной обуви для Mi Adidas. В это же время очень серьёзно погрузился в яхтенный спорт и автономный яхтинг. У меня же было 2 яхты: первая — в Австралии, вторая — в Адриатике. В течение 5 лет путешествовал и жил на них. Получилось подготовить лодки к автономности, каждая была оснащена солнечными панелями и ветряками», — рассказывает изобретатель.
После рождения дочери возник вопрос о том, где строить семью. Святослав и его жена выбрали Калининградскую область, а именно Пионерский, который подходил по двум важным для родителей критериям: русскоязычная среда и море. Здесь же он открыл производство складного каяка HYPAR. Команда разработчиков разбросана по всему миру и трудится удаленно, большинство из них — бывшие коллеги Святослава, а другая часть — из Пионерского.
По словам Святослава, идея складного каяка всегда была для него очевидной: «Она [идея] появилась, когда я работал над дизайном одной из яхт для австрийской компании. В процессе меня осенило, что тот тренд, который появляется и развивается в яхтенном спорте, обусловлен гиперболической параболоидой. В индустрии это подбиралось эмпирическим путем, но не было гидродинамического концепта. Когда я понял, что это плоскость гиперболическая, а значит, её можно складывать, начал разрабатывать проект. Сказал жене: „Смотри, это будет проект, смотри, что сейчас начнется“.
Сам каяк представляет собой прямоугольную плоскость, затянутую ремнями. В ходе простых манипуляций за три минуты 15-килограммовый рюкзак превращается в полноценную спортивную лодку. Подобная конструкция позволит путешественникам и любителям сплавов без особых затруднений ходить в походы и, в целом, делает спорт доступным.
»У нас не просто командный цех, а целое предприятие. Это конструкторское бюро, экспериментальное производство. Мы работаем полный цикл: от разработки 3D-моделей и печати деталей на 3D-принтерах до сбора. Сейчас больше всего покупателей из Америки, Франции, Германии и Австралии. Есть запросы даже из Гренландии. Но в России этот тренд только набирает обороты. В будущем планируем добавить детали, которые позволят преобразовать каяк в парусную лодку», — говорит Герасимчук., , Читайте также про каякинг в Калининградской области — о спотах, особенностях и необходимом снаряжении., Фото: Руслан Дюсюнов
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