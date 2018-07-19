Батенька, да вы трансформер: Как калининградские каяки печатаются на 3D-принтере и получают признание FORBES

За плечами разработчика Святослава — впечатляющий бэкграунд. С детства он увлекался парусами, а первым проектом был надувной плот для сплава по реке. Получив звание шкипера в Морском училище, занялся компьютерной графикой. «Я жил и работал в Лондоне 7 лет, и за это время смог потрудиться в крупных студиях. Сотрудничал с такими компаниями как Sony, Samsung и Adidas. Были различные интересные проекты, как разработка фотоаппаратов Sony Alfa и спортивной обуви для Mi Adidas. В это же время очень серьёзно погрузился в яхтенный спорт и автономный яхтинг. У меня же было 2 яхты: первая — в Австралии , вторая — в Адриатике. В течение 5 лет путешествовал и жил на них. Получилось подготовить лодки к автономности, каждая была оснащена солнечными панелями и ветряками», — рассказывает изобретатель.

После рождения дочери возник вопрос о том, где строить семью. Святослав и его жена выбрали Калининградскую область , а именно Пионерский, который подходил по двум важным для родителей критериям: русскоязычная среда и море. Здесь же он открыл производство складного каяка HYPAR. Команда разработчиков разбросана по всему миру и трудится удаленно, большинство из них — бывшие коллеги Святослава, а другая часть — из Пионерского.

По словам Святослава, идея складного каяка всегда была для него очевидной: «Она [идея] появилась, когда я работал над дизайном одной из яхт для австрийской компании. В процессе меня осенило, что тот тренд, который появляется и развивается в яхтенном спорте, обусловлен гиперболической параболоидой. В индустрии это подбиралось эмпирическим путем, но не было гидродинамического концепта. Когда я понял, что это плоскость гиперболическая, а значит, её можно складывать, начал разрабатывать проект. Сказал жене: „Смотри, это будет проект, смотри, что сейчас начнется“.

Сам каяк представляет собой прямоугольную плоскость, затянутую ремнями. В ходе простых манипуляций за три минуты 15-килограммовый рюкзак превращается в полноценную спортивную лодку. Подобная конструкция позволит путешественникам и любителям сплавов без особых затруднений ходить в походы и, в целом, делает спорт доступным.