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Учителя музыки коварно уволили в Карасукском районе
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Учителя музыки коварно уволили в Карасукском районе 

Все новости Новосибирской области 36 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Увольнение стало неожиданностью для учителя музыки в общеобразовательной школе поселка Рождественский Карасукского района. Отработав несколько лет в школе, воспитав не одно поколение детей, он не подозревал, что в конце этого учебного года останется без любимой работы. Директор школы подписала приказ об увольнении в связи с отсутствием у мужчины педагогического образования.
Однако гражданин Л. не сдался и обратился в суд с требованием восстановить его на работе. Правомерности в действиях руководства школы суд не усмотрел и удовлетворил иск в полном объеме.
После этого судебный пристав-исполнитель вызвал директора школы в отдел и вручил судебное требование. На следующий же день директор снова пришла в отдел судебных приставов с приказом о принятии мужчины на работу. «С началом нового учебного года учитель снова сможет вести уроки и заниматься эстетическим воспитанием молодого поколения», — резюмировали в ведомстве.
Скандальные увольнения — не редкость в Новосибирской области. Диапазон причин конфликтов с руководством обширен: от несвежих овощей до публичного возмущения общественности. Ранее VN.ru опубликовал подборку самых скандальных увольнений в Новосибирске — от директора филармонии до сотрудника «Ашана».
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