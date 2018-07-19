Учителя музыки коварно уволили в Карасукском районе

Увольнение стало неожиданностью для учителя музыки в общеобразовательной школе поселка Рождественский Карасукского района. Отработав несколько лет в школе, воспитав не одно поколение детей, он не подозревал, что в конце этого учебного года останется без любимой работы. Директор школы подписала приказ об увольнении в связи с отсутствием у мужчины педагогического образования.

Однако гражданин Л. не сдался и обратился в суд с требованием восстановить его на работе. Правомерности в действиях руководства школы суд не усмотрел и удовлетворил иск в полном объеме.

После этого судебный пристав-исполнитель вызвал директора школы в отдел и вручил судебное требование. На следующий же день директор снова пришла в отдел судебных приставов с приказом о принятии мужчины на работу. «С началом нового учебного года учитель снова сможет вести уроки и заниматься эстетическим воспитанием молодого поколения», — резюмировали в ведомстве.