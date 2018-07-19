Челябинску пригрозили эпидемией тифа за осквернение мусульманского кладбища 

Челябинску может грозить внезапная вспышка инфекционных болезней, таких как тиф, малярия и холера.
С таким заявлением выступил краевед Юрий Латышев. По его словам, строительная компания «Магистр» начала подготовительные работы для строительства дома на месте, где когда-то хоронили мусульман.
«Это на улице Орджоникидзе на территории бывшего магометанского кладбища, около Войскового остановочного пункта. Здесь хоронили солдат-мусульман, умерших от ран, и переселенцев мусульманской веры, умерших от инфекционных болезней. Строительные работы здесь нужно вести под контролем санитарных служб. К сожалению, котлован и траншея уже вырыты. Очень вероятно, что заражённые останки солдат и переселенцев вывезены на свалку. Холера, тиф, малярия… Угроза вполне реальная!» — предупредил краевед на своей странице в «Фейсбуке».
По данным корреспондента «АиФ-Челябинск», речь идёт о десятиэтажном здании, которое появится на пятачке размером 30 на 30 метров напротив ГТРК «Южный Урал». В своё время застройщик сообщал, что там разместится гостиница для саммитов ШОС и БРИКС.