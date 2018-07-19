Саратовский парк «Солнечный» провалил озеленение

Жители областного центра сообщают о критическом состоянии в общественном месте отдыха. В парке «Солнечный» Саратова полив зеленых насаждений службами благоустройства проводили всего пару раз за лето. Причем, поливали только пятую часть территории.

«Обидно за молодые саженцы и кустарники, ведь их в том году было посажено больше 100 штук. А мы-то надеялись на озеленение. Парк стоит сухой, трава колючая. Остается надеяться на дожди…», — написала в группе «Саратов Life» в соцсети «ВКонтакте» жительница города Лидия Давыдова

На опубликованных фотографиях парк больше напоминает засохшую степь, а не зеленую зону, предназначенную для прогулок людей.

Фото: соцсети