Роспотребнадзор усилит контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии. В I полугодии 2018 г. выявлены партии алкогольной продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством РФ в области защиты прав потребителей. Все партии продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, общим объемом более 16 тыс. литров не допущены на территорию РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что анализ качества и безопасности поставляемой продукции свидетельствует о нарушениях технологии производства и недостаточном уровне контроля за выпускаемой продукцией, как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных грузинских государственных органов.

«Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен», — резюмировали в ведомстве.