Ещё
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилит контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии. В I полугодии 2018 г. выявлены партии алкогольной продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством РФ в области защиты прав потребителей. Все партии продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, общим объемом более 16 тыс. литров не допущены на территорию РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что анализ качества и безопасности поставляемой продукции свидетельствует о нарушениях технологии производства и недостаточном уровне контроля за выпускаемой продукцией, как со стороны производителей, так и со стороны уполномоченных грузинских государственных органов.
«Контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации, будет усилен», — резюмировали в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 8 млн человек посетили парк «Зарядье» с момента его открытия Еще 14 спортивных объектов за счет городского бюджета введут в эксплуатацию в Москве до конца года Мособлизбирком утвердил порядок жеребьевки по предоставлению печатной площади кандидатам в губернаторы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО101
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей146
Пока вы спали: россиянам вернут накопления88
Убийцу подлодок впервые показали на видео47
Установлены отравители Скрипалей164
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение