Ещё
Вопросы защиты прав несовершеннолетних и благоустройство дворов и подъездов обсудили на встрече с населением в Марьиной Роще
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вопросы защиты прав несовершеннолетних и благоустройство дворов и подъездов обсудили на встрече с населением в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща 40 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Встреча главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой с населением состоялась 18 июля. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы защиты прав несовершеннолетних и благоустройство дворов и подъездов.
С докладом выступили первый заместитель главы управы района Марьина Роща Владимир Урванцев и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Марьина Роща Наталья Серенкова. После зачитывания докладов они вместе с другими представителями руководства района ответили на вопросы присутствующих.
Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Марьина Роща». (ис)
Управа района Марьина роща: последние новости
Представители центра «Феникс» из Марьиной Рощи выступят в библиотеке на Алтуфьевском шоссе «День без турникетов» пройдет в технопарке вблизи Марьиной Рощи Представительница МИИТа приняла участие в конференции «Тургеневские дни в Брюсселе»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО98
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей149
Пока вы спали: россиянам вернут накопления85
Убийцу подлодок впервые показали на видео49
Установлены отравители Скрипалей163
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение