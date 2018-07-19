Вопросы защиты прав несовершеннолетних и благоустройство дворов и подъездов обсудили на встрече с населением в Марьиной Роще

Встреча главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой с населением состоялась 18 июля. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы защиты прав несовершеннолетних и благоустройство дворов и подъездов.

С докладом выступили первый заместитель главы управы района Марьина Роща Владимир Урванцев и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Марьина Роща Наталья Серенкова. После зачитывания докладов они вместе с другими представителями руководства района ответили на вопросы присутствующих.

Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Марьина Роща». (ис)