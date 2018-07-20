Пять новых школ откроют в Новосибирске до конца этого года

Школы Новосибирска готовят к новому учебному году.

В этом году новоселье будет у школьников Железнодорожного, Кировского, Первомайского и Дзержинского районов города, а также жилмассива «Чистая слобода».

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть , всего в 2018 году в Новосибирске развернуто строительство и реконструкция восьми школ, пять из которых будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

На нескольких объектах строители уже завершили работы, школьников там примут уже 1 сентября. Так, в начале июня была сдана пристройка к школе № 183 в Кировском районе. Новый корпус оборудован по современным стандартам. Здесь есть спортивный и тренажёрный залы, учебные кабинеты технологии и ОБЖ, слесарные и столярные мастерские, кабинеты шитья и кулинарии.

Отметят новоселье в этом году и воспитанники школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей в Железнодорожном районе, а также школьники микрорайона «Весенний» Первомайского района. Распахнет свои двери и еще одна школа в Дзержинском районе. Старое здание капитально отремонтировали, плюс у школы появилась новая пристройка на 450 мест. Принять школьников она будет готова уже 1 сентября.

К декабрю достроить обещают в этом году и школу в микрорайоне «Чистая Слобода», она вошла в федеральный проект. За счет средств федерального бюджета здесь появится большая школа на 1 000 мест.

Кроме того, как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас в городе продолжается строительство школ в Плющихинском жилмассиве, микрорайонах «Родники» и «Просторный». Сроки их завершения пока не называются.