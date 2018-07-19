Предоставление льгот и социально направленную деятельность обсудили на встрече с населением в Бутырском районе 

Встреча исполняющей обязанности главы управы Бутырского района Надежды Шкловской с населением состоялась 18 июля в помещении школы № 1236. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы предоставления льгот и социально направленной деятельности.
С докладом выступила заместитель главы управы по работе с населением Юлия Михайлова. После выступления она вместе с представителями руководства района ответила на вопросы присутствующих.
Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Бутырские новости». (ис)