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Предоставление льгот и социально направленную деятельность обсудили на встрече с населением в Бутырском районе
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Предоставление льгот и социально направленную деятельность обсудили на встрече с населением в Бутырском районе 

Управа Бутырского района города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Встреча исполняющей обязанности главы управы Бутырского района Надежды Шкловской с населением состоялась 18 июля в помещении школы № 1236. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы предоставления льгот и социально направленной деятельности.
С докладом выступила заместитель главы управы по работе с населением Юлия Михайлова. После выступления она вместе с представителями руководства района ответила на вопросы присутствующих.
Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Бутырские новости». (ис)
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