В Прикамье на местных выборах задействуют КОИБы

Верещагино, Оханске, Прикамский крайизбирком решил использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Пермском крае 9 сентября. КОИБы задействуют для подсчета голосов на 26 избирательных участках в Березниках Соликамске , Чайковском и Кунгурском районе с охватом в 35 тысяч избирателей.

КОИБы распознают отметки в бюллетенях и используются для оптимизации процесса подведения итогов голосования на избирательном участке. Их применение полностью исключает влияние «человеческого» фактора при подсчете голосов.

В крайизбиркоме уточнили, что 166 КОИБов будут временно переданы в Башкортостан , где их задействуют на выборах в Курултай. Затем их вернут в Пермский край.