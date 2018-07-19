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В Прикамье на местных выборах задействуют КОИБы
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В Прикамье на местных выборах задействуют КОИБы 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прикамский крайизбирком решил использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней на выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Пермском крае 9 сентября. КОИБы задействуют для подсчета голосов на 26 избирательных участках в Березниках, Верещагино, Оханске, Соликамске, Чайковском и Кунгурском районе с охватом в 35 тысяч избирателей.
КОИБы распознают отметки в бюллетенях и используются для оптимизации процесса подведения итогов голосования на избирательном участке. Их применение полностью исключает влияние «человеческого» фактора при подсчете голосов.
В крайизбиркоме уточнили, что 166 КОИБов будут временно переданы в Башкортостан, где их задействуют на выборах в Курултай. Затем их вернут в Пермский край.
Ранее «ФедералПресс» писал, что прикамский крайизбирком опубликовал сводный перечень выборов в органы МСУ.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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