Избирательные участки Тольятти снабдят КОИБами

По словам председателя регионального избиркома Вадима Михеева, предстоящие выборы губернатора Самарской области и совмещенные с ними выборы местного депутатского корпуса должны стать самыми высокотехнологичными в истории Тольятти

"Помимо того, что использование КОИБ существенно облегчит работу нашим коллегам из Автограда, которым предстоят несколько избирательных кампаний, мы получим интересную электоральную статистику, — говорит Михеев. — По имеющемуся опыту к результатам, полученным с помощью электронных урн для голосования, не возникает претензий у самых критически настроенных участников избирательного процесса".

Кроме того, по неофициальной статистике, избиратели охотнее голосуют с помощью КОИБ. По информации избиркома, новые комплексы будут разговаривать с голосующими мужским голосом, тогда как в старых моделях голос был женским.