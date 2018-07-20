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Избирательные участки Тольятти снабдят КОИБами
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Избирательные участки Тольятти снабдят КОИБами 

Волга Ньюс 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам председателя регионального избиркома Вадима Михеева, предстоящие выборы губернатора Самарской области и совмещенные с ними выборы местного депутатского корпуса должны стать самыми высокотехнологичными в истории Тольятти.
"Помимо того, что использование КОИБ существенно облегчит работу нашим коллегам из Автограда, которым предстоят несколько избирательных кампаний, мы получим интересную электоральную статистику, — говорит Михеев. — По имеющемуся опыту к результатам, полученным с помощью электронных урн для голосования, не возникает претензий у самых критически настроенных участников избирательного процесса".
Кроме того, по неофициальной статистике, избиратели охотнее голосуют с помощью КОИБ. По информации избиркома, новые комплексы будут разговаривать с голосующими мужским голосом, тогда как в старых моделях голос был женским.
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