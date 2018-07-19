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Пользователи не поверили рассекретившей свой вес Боне
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Пользователи не поверили рассекретившей свой вес Боне 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Боня хоть и не является артисткой Большого и Малого театров, тем не менее в определенных кругах пользуется популярностью. У звезды «Дома-2» более 6 миллионов подписчиков, с которыми она делится своими секретами.
На днях 38-летняя Виктория решила рассказать о том, как ей удается поддерживать себя в форме. Звезда телестройки не упускает случая показать себя любимую в обтягивающих нарядах и купальниках.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1826322949819227344_5510916"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
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Неудачный выбор по всем пунктам: Виктория Боня «располнела» из-за блестящего платьяУ них есть успех, слава и деньги. А вкус? Кого из звезд хочется взять за образец, а кого — отправить переодеваться? Сегодня наряды звезд оценивает стилист-имиджмейкер Юлия Климова*. Боня призналась, что регулярно посещает спортзал и придерживается определенного рациона питания. Она рассказала, что исключила красное мясо и курицу, хотя иногда может позволить себе пасту в сливочном соусе. Кроме этого летом она практикует сыроядение, чтобы очистить организм.
Звезда отметила, что ходит в тренажерный зал три раза в неделю, но если случаются длительные командировки, то может занятия и пропустить. Виктория подчеркнула, что наконец-таки сумела добиться нужного веса. По ее словам, при росте 170 см ее вес составляет сейчас 55-56 килограммов, пишет сайт Woman.ru.
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Виктория Боня переусердствовала с фотошопомАрмия почитателей звезды «Дома-2» нашла, что на свежих снимках их кумир выглядит неестественно. Несмотря на столь громкое заявление, пользователи отнеслись к нему скептически. Они не поверили, что у Бони такой вес. «Не выглядит на 55 килограммов, у меня подруга с ее ростом и весом в 60 килограммов худая, как тростиночка», «Зачем врать-то? Боня совсем людей за дураков держит. Все видели ее ужасный целлюлит и выпирающее жирное пузо», «У Бони дряблое, рахитичное, целлюлитное тельце. О каком уходе и диете она говорит?», «Про вес врет, полно ее фоток без фотошопа, где она грузная и в целлюлите… При таком росте она не может весить 55 килограммов, от 60 — еще правда», — написали они.
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