Против пенсионной реформы проголосовал один депутат «Единой России»

Только один член думской фракции «Единой России» проголосовал в первом чтении против принятия законопроекта о пенсионной реформе — это Наталья Поклонская . Это следует из документов с результатами голосования, с которыми ознакомился корреспондент «Ведомостей»

ЛДПР и В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 человек, «против» высказались 104 человека, воздержавшихся не было. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ «Справедливая Россия» не согласились с реформой.

Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.