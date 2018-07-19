Ещё
Против пенсионной реформы проголосовал один депутат «Единой России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Против пенсионной реформы проголосовал один депутат «Единой России» 

Ведомости 34 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
Только один член думской фракции «Единой России» проголосовал в первом чтении против принятия законопроекта о пенсионной реформе — это Наталья Поклонская. Это следует из документов с результатами голосования, с которыми ознакомился корреспондент «Ведомостей».
Восемь человек из «Единой России» не принимали участия в пленарном заседании в четверг. Это заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что он находится на больничном. Также отсутствовали Вячеслав Фетисов, который находится в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников (на больничном).
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 человек, «против» высказались 104 человека, воздержавшихся не было. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.
Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.
Ведомости: последние новости
Минобороны впервые показало кадры производства ракет из послания Путина Veon назначил главного операционного директора СМИ узнали о привлечении новых инвесторов для четвертого участка ЦКАД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО202
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»96
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми67
В Хабаровске умер российский миллиардер32
Россиянка пустила труп мужа на кабачки8
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение