Против пенсионной реформы проголосовал один депутат «Единой России» 

Только один член думской фракции «Единой России» проголосовал в первом чтении против принятия законопроекта о пенсионной реформе — это Наталья Поклонская. Это следует из документов с результатами голосования, с которыми ознакомился корреспондент «Ведомостей».
Восемь человек из «Единой России» не принимали участия в пленарном заседании в четверг. Это заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что он находится на больничном. Также отсутствовали Вячеслав Фетисов, который находится в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников (на больничном).
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 человек, «против» высказались 104 человека, воздержавшихся не было. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.
Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.