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Единороссы обсудят «разные варианты» по Поклонской, не поддержавшей пенсионный маневр
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Единороссы обсудят «разные варианты» по Поклонской, не поддержавшей пенсионный маневр 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Единороссы обсудят «разные варианты» мер в отношении депутата Натальи Поклонской, проголосовавшей против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионной системе вопреки решению руководства фракции. Об этом заявил в четверг журналистам вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
"У нас было решение президиума генерального совета партии «Единая Россия», согласованное с председателем [премьер-министром РФ Дмитрием] Медведевым о консолидированной поддержке данного пакета", — сказал Неверов в четверг журналистам. «Соответственно, было решение и президиума фракции — о консолидированном голосовании», — пояснил он.
В связи с этим политик уточнил, что в четверг при рассмотрении законопроекта «в зале присутствовали 329 человек (членов фракции „Единая Россия“), 328 проголосовали за, Наталья Владимировна проголосовала против».
Неверов отметил, что «не может один сделать заявление и принять какие-то решения». «Мы соберемся, у нас есть президиум фракции, есть руководители [внутрифракционных] групп, и обсудим», — подтвердил он. «Разные, — ответил он на вопрос о том, какие могут рассматриваться варианты, — те, которые находятся в рамках наших полномочий». «Она же у нас возглавляет комиссию (по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев)», — добавил Неверов.
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