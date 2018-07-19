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Более 90% билетов на бесплатные поезда оформили болельщики ЧМ-2018 через специальный сайт
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Более 90% билетов на бесплатные поезда оформили болельщики ЧМ-2018 через специальный сайт 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Кирилл Поляков.
«Основным ресурсом для предоставления бесплатного транспорта стал сайт tickets.transport2018.com. Более 90% бесплатных билетов было оформлено через сайт. «Горячая линия» Транспортной дирекции работала на пяти языках. С октября 2017 г. было отработано более 136 тыс. звонков и более 45 тыс. обращений поступило на адрес электронной почты», — сказал К. Поляков.
Он отметил, что пиковым месяцем стал июнь 2018 г. — тогда поступило порядка 40 тыс. обращений.
«Большая часть вопросов поступала от русскоговорящих пассажиров, но были задействованы и остальные четыре языка. Самый популярный вопрос — правила предоставления бесплатной перевозки, переоформление билета, уточнение данных и другое», — отметил К. Поляков.
По его словам, порядка 1,1 тыс. человек воспользовались услугой перевозки маломобильных пассажиров.
«Также более 50 тыс. болельщиков скачали «Транспортный гид болельщика». При этом, 53% — пришлось на систему iOS и 47% — на Android. Гид был доступен на пяти языках. Благодаря ему можно было построить маршруты на бесплатном транспорте», — пояснил К. Поляков.
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