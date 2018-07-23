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В Петербурге 2-летняя девочка осталась без присмотра и выпала из окна
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В Петербурге 2-летняя девочка осталась без присмотра и выпала из окна 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа, сообщает Мойка78. Несчастный случай произошел накануне в одном из домов по улице Белы Куна в Купчино.
По предварительной информации, мать оставила ребенка одного на кухне, а сама отлучилась. В это время девочка забралась на подоконник, не удержалась и сорвалась вниз.
Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую травму головы, травмы живота и грудной клетки, а так же множественные ссадины и ушибы.
По факту падения ребенка из окна ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что семья считается благополучной, на учете в полиции и органах не состоит.
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