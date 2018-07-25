СМИ: Ребёнок выжил после падения из окна на пятом этаже в Петербурге

Трёхлетний ребёнок выжил после падения из окна на пятом этаже в Санкт-Петербурге , сообщает kp.ru со ссылкой на источник в полиции.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в доме на улице Пархоменко.

Как утверждается, мальчик получил серьёзные травмы, в настоящее время за его жизнь и здоровье борются медики.

ГСУ СК России по Петербургу призывает родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыты окна, а также там, где они могут открыть их сами.