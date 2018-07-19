Орешкин рассказал о пользе санкций для стран БРИКС

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что санкции способствуют более активному развитию расчетов в национальных валютах между странами БРИКС . Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в современном мире страны вынуждены думать о большей независимости.